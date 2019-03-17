رويترز: عمال في حقل غاز جزائري ينظمون احتجاجا محدودا

أفادت وكالة "رويترز" بأن عمالاً في حقل حاسي الرمل الجزائري للغاز نفذوا احتجاجا محدودا دون تأثر الإنتاج، في أحدث حلقة من الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير السياسي الفوري.
ونقلت الوكالة عن مسؤول بشركة "سوناطراك" الحكومية تأكيد أن عمال في حقل حاسي الرمل الجزائري للغاز ينظمون احتجاجا محدودا دون تأثر الإنتاج.
ولفت مدير إدارة الاتصالات بشركة سوناطراك منير صخري إلى أن "الإنتاج في حاسي مسعود وحاسي الرمل لا يزال يتدفق كالمعتاد"، مؤكدا أنه كانت هناك "بعض الاحتجاجات المحدودة التي لم تؤثر على نشاطنا".
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