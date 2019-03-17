المحكمة الإسرائيلية العليا تبطل ترشيح ميخائيل بن آري اليميني القومي

أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا عن إبطال ترشيح ميخائيل بن آري عضو حزب "القوة اليهودية" اليميني القومي بعدما اتّهمه النائب العام بـ"العنصرية ضد العرب".

وكانت اللجنة الانتخابية قبلت في 6 آذار طلب ترشيحه، لكنّ حزب "ميريتس" اليساري المعارض لجأ إلى المحكمة العليا لإبطال هذا الترشيح.

وكانت وكالة "رويترز" قد لفتت إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا استبعدت مرشحا يمينيا متطرفا، ووافقت على خوض حزب عربي للانتخابات المقررة في نيسان المقبل.