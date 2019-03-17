أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا عن إبطال ترشيح ميخائيل بن آري عضو حزب "القوة اليهودية" اليميني القومي بعدما اتّهمه النائب العام بـ"العنصرية ضد العرب".
وكانت اللجنة الانتخابية قبلت في 6 آذار طلب ترشيحه، لكنّ حزب "ميريتس" اليساري المعارض لجأ إلى المحكمة العليا لإبطال هذا الترشيح.
وكانت وكالة "رويترز" قد لفتت إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا استبعدت مرشحا يمينيا متطرفا، ووافقت على خوض حزب عربي للانتخابات المقررة في نيسان المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الإسرائيلية العليا تبطل ترشيح ميخائيل بن آري اليميني القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.