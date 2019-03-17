رئيس هيئة الأركان الإيرانية: من الضروري انسحاب القوات الاجنبية من سوريا

أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري "ضرورة انسحاب القوات الاجنبية من الاراضي السورية"، مشدداً على أن "القوات المتواجدة دون تنسيق مع الحكومة ستنسحب عاجلا أم آجلا".

ولدى وصوله الى دمشق، أوضح باقري أن "هذه القضية سيتم التأكيد عليها خلال الاجتماع الثلاثي بين ايران وسوريا والعراق، فمثلما تتواجد القوات الايرانية بدعوة رسمية من الحكومة السورية، فإن تواجد قوات سائر الدول يجب ايضا ان يكون من خلال التنسيق والاذن من الحكومة"، مشيرا الى "التواجد غير القانوني للقوات الاجنبية في منطقة إدلب وشرق الفرات، وقائلا: على هذه القوات ان تغادر تلك المناطق بأسرع ما يمكن".

ولفت الى أن "الهدف من زيارته الى سوريا، هو المشاركة في الاجتماع الثلاثي بين ايران وسوريا والعراق بمشاركة كبار القادة العسكريين، من اجل التنسيق والتوصل الى الاتفاقات اللازمة بشأن محاربة الجماعات الارهابية في المنطقة، وقد جرى خلال السنوات الاخيرة تنسيق جيد للغاية بين ايران وسوريا وروسيا، وتضامن مع محور المقاومة والذي أدى الى تحقيق انتصارات باهرة في مواجهة الارهاب، واليوم وانطلاقا من هذه الانتصارات، يتم تكريس السيادة والتقدم نحو تحرير ما تبقى من الاراضي السورية".

وأشار الى ان "التواجد في الجبهات واللقاء مع المقاتلين وخاصة في الغوطة الشرقية، هي من برامج زيارته الى سوريا، فضلا عن لقاءات المنفصلة مع المسؤولين العسكريين السوريين والعراقيين، ومحادثاته بشأن مجالات التعاون بين القوات المسلحة الايرانية مع نظيرتيها في العراق وسوريا".