إبراهيم: لم نتلق أي معلومات من النازحين عن تعرضهم لمضايقات في سوريا

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم "أننا لم نتلق أي معلومات من النازحين عن تعرضهم لأي ملاحقات أو مضايقات في سوريا سواء سجن أو تعذيب".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن " المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أكد أنه لم يحصل على أي معلومات"، مشيراً إلى "أننا نتمنى على كل من يملك معلومات أن يزودنا بها لنتواصل مع السلطات السورية فنحن نحصل على ضمانات في كل مرة نرسل بها نازحين إلى سوريا".

وشدد على أن "العودة أكثر من آمنة وطوعية والسوريون يستطيعون العودة بإرادتهم"، موضحاً "أننا نتأكد بعدم ملاحقة أي سوري يعود إلى سوريا".

ولفت إبراهيم إلى "أننا نقوم بعملية تأمين عودة النازحين بتكليف رسمي من الدولة اللبنانية"، معلناً عن "عودة أكثر من 170 ألف نازح إلى سوريا نتيجة العمل الذي نقوم به في مديرية الأمن العام"، مؤكداً أن "التقديرات تشير إلى بقاء حوالي مليون و140 ألف سوريا في لبنان".