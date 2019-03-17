تحطم طائرة أمريكية بدون طيار في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (أ ش أ)

أعلنت القوات المُسلحة الأفغانية، تحطم طائرة أمريكية بدون طيار بالقرب من مطار باجرام، أحد أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في في أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خامة - برس" الأفغانية عن بيان للقوات المسلحة أن طائرة أمريكية بدون طيار هوت اليوم داخل مهبط جوي يقع على بعد خمسة كيلومترات تقريبًا من مطار باجرام في إقليم باروان، نتيجة وجود عُطل في المحرك.

وأكد البيان عدم سقوط ضحايا، موضحا أن الحادث مازال قيد التحقيق.