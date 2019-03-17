برلماني: ملتقى الشباب العربي الأفريقي فرصة لتنشيط السياحة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن منتدى الشباب الأفريقي والعربي الذي تستضيفه مدينة أسوان، فرصة فعالة لتنشيط السياحة في مصر.

وأوضح المسعود، في بيان، الأحد، أن جميع الضيوف والحضور الموجودين في الملتقى يتجولون بالمحافظة، الأمر الذي سيكون له فوائد إيجابية على السياحة، من حيث الاستمتاع بالأماكن الأثرية والمناظر الخلابة.

ولفت إلى ضرورة إعداد استراتيجية حكومية لتنشيط السياحة الأفريقية في مصر، وتوفير جميع الإمكانيات لتكون أسوان عاصمة للسياحة الأفريقية لما لها من أجواء خلابة ومناظر طبيعية لا يوجد لها مثيل، إضافة إلى شعبها الطيب والمتحاب، مثمنا اختيار مدينة أسوان لاستضافة الملتقى.

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