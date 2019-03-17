أنيسة حسونة تثمن تصريحات السيسي لدعم المرأة في الدول الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

ثمنت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي بمدينة أسوان، لافتة إلى أهمية الملتقى لفتح مجالات حوار مشتركة بين الشباب العربي والأفريقي.

وأشادت حسونة، في بيان، الأحد، بتصريحات الرئيس السيسي عن ضرورة تمكين المرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية حصلت على العديد من الحقوق والمزايا والدعم خلال توليه الرئاسة.

وتابعت أن دعم المرأة في الدول الأفريقية بالطبع يحتاج إلى مزيد التعاون، بهدف إتاحة الفرص لتأهيل المرأة قبل ذلك، حتى تصبح جديرة بالمناصب القيادية.

وأشارت إلى أهمية النقاش المثمر والفعال بين الشباب من مختلف الدول حول القضايا المشتركة، خاصة وأن مستقبل دول القارة الأفريقية مرتبط باستغلال ثرواتها ودعم شبابها وفتح آفاق التعاون بين دولها. ​

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