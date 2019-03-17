محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشادت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بالتنظيم الجيد لمتلقى الشباب العربي الأفريقي في مدينة أسوان، مؤكدة دور الملتقى في دعم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي؛ لأنه يعكس حجم الدعم الذي توليه القيادة السياسية للشباب في دول القارة.

وثمنت عبدالحليم، في بيان، الأحد، تأكيد الرئيس السيسي أن العقول البشرية المتميزة هي الثروة الحقيقية لدعم البحث العلمي بالقارة الأفريقية، كأولى أسباب التطور وتوفير حياة كريمة لمواطنين القارة.

وأكدت عبد الحليم أهمية دعم التعليم في دول القارة لتأهيل الأجيال القادمة على تحديات العصر، وتمكينهم من التطوير وإقرار التنمية المستدامة، مطالبة بضرورة إطلاق برنامج قاري لدعم التعليم في دول أفريقيا بمساعدة دول العالم المتقدمة في هذا المجال، وتوفير جميع الإمكانيات المطلوبة لتنفيذه.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية تطالب بإطلاق برنامج لتطوير التعليم في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.