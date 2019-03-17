برلماني: ملتقى الشباب العربي والأفريقي منصة لتبادل الخبرات والأفكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، إن ملتقى الشباب العربي والأفريقي المنعقد حاليًا في أسوان، خطوة جديدة نحو ريادة مصر ودورها في القارة السمراء، مشيرًا إلى أنه يعمل على دمج الشباب المصري والعربي والأفريقي، ويكسبهم الخبرات، ويخلق منصة لتبادل الخبرات والآراء والأفكار والتجارب الناجحة.

وأضاف وطني، في بيان، الأحد، أن انطلاق المنتدى بمشاركة 1500 شاب أفريقي، يُعطي الفرصة لتكوين كيان جديد من الشباب العربي والأفريقي يكون له دور مختلف في خلق المزيد من الأفكار لتنمية القارة الأفريقية ولتوطيد سبل التعاون ما بين مختلف دول القارة فى كافة المجالات والقضايا الهامة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وأشار نائب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد أول رئيس يقوم بمثل هذه المبادرات لدعم الشباب، وإنشاء منصة تجميعهم في مكان واحد للنقاش حول موضوعات مختلفة، والاشتراك معا في فعاليات تتضمن جلسات نقاشية وورش عمل، يتم الاستفادة منها علي أرض الواقع.