بدء الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

بدأت مساء الأحد، الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي والأفريقي، الذي بدأت فعالياته أمس السبت، بمدينة أسوان.

ويحضر فعاليات الجلسة الختامية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح أمس السبت، فعاليات الملتقى الأول للشباب العربي والأفريقي، بمدينة أسوان.

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