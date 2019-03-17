جماعة طنجة تثبت أجهزة لمراقبة مخالفات السير والجولان بالمدينة

ترأس نائب رئيس جماعة طنجة المكلف بقطاع السير والجولان، عبد السلام العيدوني، يوم الخميس الماضي، بمقر الجماعة، اجتماع لجنة السير والجولان بالمدينة، من أجل مواكبة إستراتيجية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، الهادفة لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، من خلال تحديد أماكن تثبيت أجهزة المراقبة والمعاينة ( الرادارات ) لمراقبة مخالفات السير بالمدينة.

وحضر هذا الإجتماع رئيس مصلحة النقل الطرقي بالمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك، و مصلحة السير والجولان بولاية الأمن بطنجة، ورئيس مصلحة السير والجولان بالجماعة.

و بخصوص اللقاء، نشرت جماعة طنجة على موقعها الإلكتروني أن ” انخراطها في هذه العملية، يأتي بحكم مسؤوليتها عن مرفق السير والجولان بالمجال الترابي للمدينة، إلى جانب باقي المتدخلين، بحيث كان الاجتماع مناسبة تم من خلاله تحديد مجموعة من أماكن ونقط تثبيت أجهزة المراقبة والمعاينة ( الرادارات ) لمراقبة مخالفات السير بمختلف شوارع المدينة الرئيسية منها والثانية، خاصة تلك التي تعد نقط سوداء لمستعملي العربات والراجلين”.