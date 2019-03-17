بعد الإقصاء من كأس”الكاف”..كارتيرون يضع هدفاً جديدا للرجاء ويؤكد:لا تنازل على السوبر

تأسف باتريس كارتيرون، مدرب نادي الرجاء الرياضي، على خروج المجموعة من منافسات كأس الكنفدرلية الإفريقية لكرة القدم، رغم فوزها، اليوم الأحد، أمام أوتوهو ديو، لحساب سادس وأخر جولة من دور المجموعات.

وأوضح باتريس في تصريحات بعد نهاية مباراة النسور الخضر وأوتوهو: ” ضغط المباريات كان له تأثير سلبي علينا، أتأسف جداً من الإقصاء المبكر للرجاء من كأس الكنفدرالية، عدنا للسكة الصحيحة متأخرين”.

وشدد كارتيرون بأن الأداء الذي ظهر به الرجاء في مباراة أوتو هو اليوم والفوز برباعية، يبقى الوجه الحقيقي لكتيبة الرجاء الرياضي، إلا أن البداية المتعثرة بدور المجموعات، وعدد من الأمور ساهمت في إقصاء أبطال النسخة الماضية من البطولة.

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وحدد المدرب الفرنسي أهدافه الجديدة مع الرجاء، معلقاً : “الان وبعد الإقصاء علينا التركيز على مباراة هامة لنا، مواجهة الترجي بالسوبر الإفريقي، سنعد لها بشكل جيد، نريد أن نحقق شيئاً ما هذا الموسم، فالرجاء يستحق الألقاب”.

وعاد باتريس كارتيرون، إلى الإشارة أن التأهل إلى عصبة الأبطال الإفريقية للسنة المقبلة تعد أيضاً من الأهداف التي سيركز عليها، باعتبار أن احتلال مركز الوصيف بالبطولة سيضع المجموعة في المسابقة القارية الأبرز، بإفريقيا.

يشار إلى أن فوز الرجاء الرياضي لم يؤهله إلى ربع نهائي كأس “الكاف”، بالنظر إلى فوز حسنية أكادير أمام نهضة بركان، وهي النتيجة التي أهلت الأخيرين لدور الثمانية رفقة تلة من أندية القارة السمراء، في انتظار إسدال الستار رسمياً على أخر جولة بدور المجموعات خلال الساعات المقبلة.