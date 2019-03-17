البقالي: «أخبار اليوم» إضافة نوعية إلى المشهد الإعلامي المغربي

* عبد الله البقالي: رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية

الذكرى العاشرة لإصدار جريدة «أخبار اليوم» مناسبة لكي نهنئ الزملاء العاملين في الجريدة وجميع الإداريين والتقنيين. منبر «أخبار اليوم» حقق إضافة نوعية جيدة للحقل الإعلامي الوطني رغم الصعوبات الكبيرة التي تعترض المشهد الصحافي الوطني.

وقد نجحت «أخبار اليوم» في شق طريقها بنجاح وبثبات، وهذا يمثل مصدر اعتزاز بالنسبة إلينا، ونحن بهذه المناسبة نحتفي بالزملاء وجنود الخفاء الذين يسهرون على إصدار هذا المنبر المتميز.

الصعوبات التي مرت منها الجريدة أخيرا عادة ما تعترض المؤسسات الإعلامية، وهي، في تقدرينا، صعوبات موجودة تتطلب جهدا كبيرا لتجاوزها، ونحن على ثقة في أن الزملاء الساهرين على إصدار يومية «أخبار اليوم» قادرون على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تجتازها هذه المؤسسة ويجتازها المشهد الإعلامي الوطني بصفة عامة.