تقنيو المياه والغابات ينتفضون ضد أخنوش ويُطالبونه بالتعويضات وحمايتهم من “المافيات”

انتفضت جمعية التقنيين الغابويين، ضد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، عزيز أخنوش، مطالبين إياه بإقرار تعويضات عن ساعات العمل الإضافية والزيادة في الأجور، وتعويضات أخرى عن حمل السلاح والأخطار المحيطة بها.

وقال بلاغ لجمعية التقنيين الغابويين توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن الجمع العام للجمعية المذكورة، المنعقد في بداية الشهر الجاري، خلص إلى ضرورة كشف المعاناة التي يتخبطون فيها منذ سنوات، مشيرًا إلى أنهم يتعرضون لمحاولات تصفية وعمليات تشهير بسبب وقفوهم ضد “مافيات نهب الملك الغابوي”.

وخلال الجمع العام لتقنيي المياه والغابات، احتفوا بواحد من حراس إحدى الغابات إقليم ميدلت “توفنيت”، الذي قالوا إنه ظل تحث حصار الثلوج رفقة زوجته، لمدة 11 يومًا، متحديًا الصعوبات والمعاناة.

وعبر تقنيو المياه والغابات عن تذمرهم من الوضعية الراهنة التي يعيشها القطاع الغابوي، وذلك في بلاغ، أشاروا من خلاله أن الظروف المهنية التي يتخبط فيها تقنيي وزارة أخنوش، باتت مزرية.

وطالب تقنيو وزارة أخنوش، بالرفع من الأجور الهزيلة والتي وصفوها بـ”الغير المشرفة” مقارنة بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وكذا التعويض عن ساعات العمل الإضافية، وأيضا توفير السائقين لسيارات المصلحة، مطالبين أيضا بالحماية القانونية والتأمين الوظيفي.