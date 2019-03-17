الأساتذة المرسبون من أمام البرلمان: ترسيبنا جريمة لن تسقط بالتقادم!

يوسف بناصرية*

تظاهر عدد من “الأساتذة المرسبين”، اليوم الأحد، أمام مبنى البرلمان، احتجاجا ضد ترسيب 150 أستاذا في عام 2017، بعد “نقض الحكومة لمحضر الاتفاق القاضي بتوظيف الفوج كاملا” بحسب تنسيقية الأساتذة المتدربين.

وطالب المتظاهرون، خلال الوقفة التي انطلقت تحت شعار “جريمة الترسيب الانتقامي.. لن تسقط بالتقادم”، (طالب) بالتراجع الفوري عن ما اعتبروه “ترسيبا تعسفيا وانتقاما من نضالات الأساتذة المتدربين دفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين”، كما دعوا إلى محاسبة جميع المتورطين في ملف الترسيب من مسؤولين سابقين وحاليين، مطالبين الدولة بالكشف عن المحاضر الرسمية للاختبارات.

وقال عبد الغني مغمض، أستاذ مرسب، في حديثه مع “اليوم 24″، إن مظاهرة اليوم تأتي “استمرارا في المعركة التي يخوضوها الأساتذة المرسبون المنتمون لفوج الأساتذة المتدربين 2016″، مضيفا أنها “تبعث برسالة مفادها سنستمر دون استسلام، حتى ننتزع حقنا بالعودة إلى أقسامنا معززين مكرمين”.

Advertisements

وشدد مغمض على أن ملف الترسيب، “يظل من أبرز الملفات الجديرة باهتمام الوزارة الوصية، في ظل احتجاجات مختلف الفئات المنتمية لقطاع التربية والتعليم، التي تعلن تنسيقية الأساتذة المتدربين التضامن معها”، مطالبا الوزارة في نفس الوقت بـ”تسوية وضعية أساتذة العرفان والأستاذات الحوامل وذوي الشهادات الطبية”.

وكانت الحكومة المغربية ممثلة في عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سابقا، وقعت على اتفاق في أبريل من عام 2016، يقضي بتوظيف الفوج كاملا بعد أن تم التأكيد على توفر المناصب المالية المخصصة لذلك، بمشاركة المركزيات النقابية وفعاليات مدنية.

صحافي متدرب