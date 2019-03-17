دوري أبطال إفريقيا..فيتا كلوب يشكو خصمه بسبب “مواد” غريبة بمستودع الملابس

مشاهد غريبة تلك التي سجلها مستودع ملابس فريق فيتا كلوب الكونغولي، على هامش المباراة التي جمعته بسيمبا التانزاني، مساء أمس السبت، برسم الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، على أرضية الملعب الوطني.

ونشرت الصحفة الخاصة بفريق فيتا كلوب، قبل ساعات، صور للاعبين وهم يضعون كمامات، بعد رش مادة “غير معروفة” بمستودع الملابس.

فيتا كلوب الكونغولي وجه اتهامات مباشرة إلى الفريق التانزاني سيمبا، بتعمده رش مادة أثرت على اللاعبين، في انتظار عقد اجتماع للمسؤولين لتباحث حول إمكانية تقديم شكاية رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، خصوصاً وأن أندية أخرى، اشكتكت أيضاً من نفس المشكل في لقاءات سابقة بدور المجموعات..