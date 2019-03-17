مدرب هـ. باقة: استحقينا الفوز على كوكب ونسعى للاستمرارية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشاد مدرب هبوعيل باقة الغربية، رسلان يونس، بأداء لاعبيه بعد الفوز على هبوعيل كوكب أبو الهيجاء في مباراته الأخيرة، ضمن دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

ويحتل هبوعيل باقة الغربية المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري وهو يبتعد بفارق 4 نقاط نظريا عن المتصدر هبوعيل أم الفحم.

وبهذا الصدد، قال مدرب هبوعيل باقة الغربية، رسلان يونس، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "استحقينا الفوز في المباراة الأخيرة على هبوعيل كوكب، وبدورنا استدعينا للمباراة بالشكل المطلوب وكنا ندرك أننا سنلعب أمام فريق قوي، ومن ناحيتنا قدمنا كل ما بوسعنا حتى تمكنا من تحقيق الفوز وكنا نستحق أهدافا أخرى".

Advertisements

وأضاف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام النادي الرياضي حيفا، وبدورنا سنستعد للمباراة بالشكل المطلوب على أمل حصد النقاط الثلاث، علمًا أن كل مباراة مقبلة بالنسبة لنا هي بمثابة نهائي ونسعى للفوز في كافة المباريات من أجل تحقيق هدفنا بالصعود إلى الدرجة الممتازة".

وأشار إلى أن "هناك منافسة قوية مع هبوعيل أم الفحم على الصعود، ونحن نكن كل الاحترام للفريق الفحماوي، وأنا شخصيا أتمنى أن يكون كلا الفريقان في الدرجة الممتازة الموسم القادم".

وختم يونس بالقول إنه "من هنا أحيي جماهير الفريق على كل ما تقدمه لنا من دعم في المباريات البيتية والخارجية، ونحن نناشدهم باستمرارية دعمنا بأكبر عدد ممكن وكلنا أمل بأن نحقق حلمهم مع نهاية الموسم".