شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية يكشف عن مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت معطيات الصندوقين الاسودين لطائرة البوينغ 737 ماكس 8 التابعة للخطوط الجوية الاثيوبية والتي تحطمت في العاشر من مارس شرق أديس ابابا، وجود "تشابه واضح" مع تحطم طائرة من الطراز نفسه في أكتوبر لشركة "ليون إير" الاندونيسية.

وقالت وزيرة النقل الاثيوبية الاحد أن الوزيرة داغماويت موجيس في مؤتمر صحافي "خلال تحليل معطيات الصندوق الذي يحوي بيانات الرحلة، لوحظ تشابه واضح بين الرحلة 302 للخطوط الاثيوبية والرحلة 610 لليون إير"، موضحة أن التقرير الاولي عن أسباب تحطم الطائرة الاثيوبية سيصدر خلال ثلاثين يوما