شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تزيل آثار شغب "السترات الصفراء" فى الشانزليزيه والان نبدء بالتفاصيل
بدأ عمال اليوم الأحد في إزالة آثار أعمال الشغب التي شهدها شارع الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس بعد قيام محتجين بنهب متاجر ومطاعم خلال احتجاجات السترات الصفراء التي شهدت عودة للعنف أمس السبت.
وعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لباريس مساء أمس السبت مختصرا عطلة نهاية الأسبوع التي كان يقضيها في التزلج لعقد اجتماع أزمة مع عدد من الوزراء وأمر باتخاذ قرارات سريعة "حتى لا يتكرر ذلك مرة أخرى".
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