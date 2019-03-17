الان تتابع نتانياهو: إذا ساد الهدوء سنعود إلى محادثات التهدئة مع حماس بوساطة مصرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنهم سيعودون إلى محادثات التهدئة مع حماس بوساطة مصرية حال ساد الهدوء على الأوضاع. وذكرت تقارير إسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافق على تهدئة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أواخر العام 218، حفاظا على مكانته في الانتخابات المقبلة وتجنب ضغوطات من المجتمع الدولي إذا استمر في قصف القطاع المحاصر منذ أكثر من عقد.

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