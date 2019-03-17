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الان تتابع بعد التحليل المبدئي للصندوقين الأسودين.. تحطم الطائرتين الإثيوبية والإندونيسية “متشابه” والان مع التفاصيل
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أعلنت وزيرة النقل الاثيوبية، أن معطيات الصندوقين الأسودين لطائرة “بوينغ 737 ماكس 8” التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية والتي تحطمت في العاشر من مارس شرق أديس ابابا، أظهرت وجود “تشابه واضح” مع تحطم طائرة من الطراز نفسه في أكتوبر لشركة “ليون إير” الإندونيسية.
وقالت الوزيرة داغماويت موجيس في مؤتمر صحفي “خلال تحليل معطيات الصندوق الذي يحوي بيانات الرحلة، لوحظ تشابه واضح بين الرحلة 302 للخطوط الاثيوبية والرحلة 610 لليون إير”، موضحة أن التقرير الأولي عن أسباب تحطم الطائرة الإثيوبية سيصدر خلال 30 يوما.
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