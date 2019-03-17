الجيش اليمني يفرض سيطرته على آخر معاقل الحوثيين في باقم بصعدة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

أعلن الجيش اليمني إحراز تقدم جديد له في غرب مديرية باقم بمحافظة صعدة مسنودًا بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية.

وقال الناطق الإعلامي لمحور آزال المقدم فائز الصعدي: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على مناطق جديدة في آخر معاقل الميليشيا الحوثية الانقلابية غرب باقم بالقرب من مديرية مجز بمحافظة صعدة.

وأضاف أن الجيش استعاد قرى “الجلح والسلفة والدحل” ووادي “المبطح” ووادي آل عسلان جهلة، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل 20 عنصراً حوثياً بينهم قيادات حوثية كبيرة أبرزهم المدعو (أصيل الخولاني) الذي يعد مشرف مربع مديرية باقم ومجز والقيادي المدعو (أبو رضوان المؤيد)”.