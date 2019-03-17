وفاة مصري خامس في هجوم نيوزيلندا الإرهابي على مسجدين

توفي مصري خامس في الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا على مسجدين يوم الجمعة الماضي، وفقا لتقارير إعلامية مصرية.

وقال الدكتور، محمد سامي، نجل شقيقة حسين محمد خليل مصطفى، أحد الشهداء المصريين في الحادث الإرهابي على مسجد النور بنيوزيلندا، إن خاله لم يرد اسمه بين الشهداء المصريين الأربعة.

وأعلنت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، السبت، أسماء أربعة من الشهداء المصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي، وهم (منير سليمان 68 عامًا، أحمد جمال الدين 68 عامًا، أشرف المرسي، أشرف المصري).

وأضاف سامي أن خاله يبلغ من العمر 70 عاما، ومتزوج مصرية، ومقيم بنيوزيلندا منذ 20 عاما، ولديه 3 أبناء (ولدان وبنت)، أكبرهم 35 عاما، وأصغرهم 22 عاما، وكان يعمل مديرا بشركة الإسكندرية للأقطان.

وأوضح، أنه علم بوفاة خاله من شقيقه المقيم بأمريكا، مبينا أنه كان على اتصال دائم به.