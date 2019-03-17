السعودية نوال الهوساوي تكشف دوافع تصوير سفاح نيوزيلندا.. تعليقات مؤثرة

كشفت الطيارة والمناضلة السعودية ضد العنصرية نوال الهوساوي عن دوافع تصوير سفاح نيوزلندا مشهد جريمته التي ارتكبها في أحد المساجد الجمعة الماضي، ونشرت تعليقات قال أحد المعقلين إنه لم يستطع حبس الدموع وأجهش بالبكاء أثناء قراءتها.

وقالت الهوساوي في سلسلة تغريدات على حسابها بتويتر رصدها الكثير متألم مصدوم ويشعر بقلة الحيلة الحزن الغضب من عجزه لكن من المهم أن نتذكر بأن الإرهابي حرص على تصوير جريمته كي يحقق الهزيمة النفسية والشعور بالهزيمة لدينا لذا لابد ان نتحلى برباطة الجأش والاتزان رغم عظم الألم.

ومضت الهوساوي في التعليق على الجريمة الإرهابية والحديث عن الضحايا المسلمين في المجزرة، حيث قالت "ليكن هذا الألم نقطة تحول لكل منا كي يطهر قلبه من ذرات الكراهية والعنصرية والكبر فتلك الآفات هي من قتلت شهدائنا ودمائهم لن تذهب هدرا ان دفعتك لتهذيب نفسك وتحديها على ان تكون أكثر حبا واحتراما لكل الناس باختلافاتهم".

وتابعت "من يظن أن قلبه يخلو من ذرات التحيز ضد جنس او طائفة فهو واهم كن يصيرا بنفسك ومشاعرها كي تسمو بها وتطهرها اليوم قرر ان تكون أكثر حبا وسلاما واحتراما للناس اليوم قرر ان تنتصر وتتطهر من كل ذرة كبر او كراهية او عنصرية".

ونشرت صورة لأحد الضحايا وقالت "موسى ابراهيم عمره ٣ سنوات بشوش باسم مرح كان يحب ان يذهب للمسجد مع والده استشهد مع ٤٩ في #هجوم_نيوزيلاندا_الارهابي رحم الله أصغر الشهداء وربط على قلب والديه وحسبنا الله على من سرق فرحة لم تكتمل وخلّف جرحا لا يندمل".

كما نشرت عن "هارون محمود ٤٠ سنة من باكستان رجل طموح شغوف بالحلم كان يحضر لنيل درجة الدكتوراة عندما اغتالته يد الغدر ليترك خلفه أرملة وطفلين ورسالة دكتوراة لم تكتمل"، وأضافت "رحم الله الشهيد وكان الله في عون أسرة عليها تقبل الحياة بعد فقده".

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وكتبت على حسابها "الإرهابي المجرم لا تنشروا مقطعه لا تنشروا صورته لا تنشروا اسمه لا تنشروا رسالته هذا النكرة أراد أن يشتهر ولمقطعه المصور أن ينتشر أراد أن يعرف اسمه وشكله وفعله لا تمنحوه الشهرة التى حلم بها لا تشاركوه بالجريمة المصورة افشلوا خطة هذا النكرة وتجاهلوا ذكره".

ونوهت الهوساوي إلى أن "بعض وسائل الاعلام التقليدي تصرفت بمسؤلية ولم تنشر اسم ولا صورة الإرهابي النكرة اثناء حضوره للمحكمة واكتفت بتمويه وجهة وعدم ترديد اسمه كي لا تحقق له الشهرة التى سعى اليها فالاعلام مسؤولية وليس قص ولصق!"، وقالت: "مع ذلك يمكننا اشهار اسم الضحايا ونشر قصصهم بالإعلام الجديد الأكثر تأثيرا".

وتابعت: لنكمل رحلة شهداءنا الأبطال بشجاعة فقد كان رحيلهم المفجع مشرفا ملهما وستبقى ذكراهم شاهدة على أن المسلمين مسالمين شجعان وهم ضحايا الإرهاب والكراهية متمسكين بقيمهم ودينهم وسيستمرون بالصلاة بمساجدهم مع صغارهم لآخر عمرهم.

وأعادت نوال الهوساوي تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت: بعد قيام ارهابي عنصري من معجبي ترمب ومن المؤمنين بالسيادة المطلقة للعرق الأبيض بإزهاق 51 روحا بالمسجد هاهو ترمب يحرض المتعصبين الجمهوريين عالقتال بقوة والتخلي عن الضعف لمواجهة من اسماهم بالفاشلين الطامعين بهم واللجوء للعنف كحل او الموت دون ذلك كيف يحارب الإرهاب من يلهم المتطرفين؟!. ".