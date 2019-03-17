اعتقال إيرانيين في الأرجنتين بجوازات سفر إسرائيلية مزيفة

ذكرت وسائل إعلام، أن السلطات في العاصمة بيونس آيرس، اعتقلت يوم أمس السبت إيرانيان بجوازات سفر مزيفة
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ونقلت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية عن مصادر أرجنتينية، أن الإيرانيين دخلا بيونس أيريس الثلاثاء الماضي بجوازات سفر إسرائيلية، وقبض عليهما أمس السبت.
وبحسب المعلومات، فإن رجل يدعى ساجد نصراني، 27 عاماً، زعم أمام رجال الشرطة أنه يعمل مصوراً فوتوغرافياً، فيما الامرأة محسورة سابزالي، 31 عاماً، ادعت أنها مهندسة ومعمارية.
وأوضح التقرير أن التزوير واضح في الجوازين بسبب الأخطاء اللغوية بالعبرية.
واعترف المعتقلان بأنهما غادرا إيران عبر تركيا ثم اليونان، واتجها إلى اسبانيا، أين يُعتقد أنهما زورا جوازات السفر فيها قبل السفر إلى الأرجنتين.
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