قيادي في فتح: قطر تعمق الانقسام الفلسطيني بأموالها

هاجم القيادي في حركة فتح عزام الاحمد النظام القطري، مشيرا إلى أن أموال الدوحة تشق الصف الفلسطيني وتسعى لتكريس الانقسام بين الفصائل بأموالها التي تدخلها عبر الاحتلال الإسرائيلي دون تنسيق مع السلطة الوطنية.

وعلق الأحمد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، على تصاعد الاحتجاجات في غزة ضد أذناب الحمدين "حماس"، مؤكدا أن الحراك الشعبي في القطاع المحاصر كان بعيدا عن تخطيط هذا الفصيل أو ذاك، لكنه مثل صرخة ضمير في داخل كل فلسطيني ليس في غزة فقط وإنما في كل أنحاء فلسطين وفي الشتات من أجل إنهاء الانقسام.

وأكد القيادي الفلسطيني على أن إنهاء الانقسام أهم من كل أموال قطر التي تدخل عبر إسرائيل، مشيرا إلى أن حديث نتنياهو الذي قال فيه إن دخول الأموال القطرية جزء من استراتيجية إسرائيلية لاستمرار الانقسام، يؤكد أنهم يريدون بقاء حكم غزة بعيدا عن حضن الوطن من قبل حركة حماس.

وكانت السلطة الفلسطينية قد وجهت في الأشهر الماضية انتقادات حادة إلى قطر لتحويلها الأموال إلى "حماس" في غزة بالتنسيق مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك".

والأسبوع الماضي، أودع رئيس ما تسمى اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، شيكا مصرفيا بحساب بريد غزة الخاضع لسيطرة "حماس" بعد أن عبر حاجز "بيت حانون" بين القطاع وإسرائيل، عقب اجتماعه بمسؤولين في جيش الاحتلال.

وبعد تلك الأموال، تداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للعمادي، خلال جولة له على الشريط الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، وهو يأمر عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية بالحفاظ على التهدئة عند الحدود؛ ما أثار غضبا في الشارع الفلسطيني حينها.

وانتفض مئات الفلسطينيين في غزة الجمعة، ضد أذناب نظام الحمدين في القطاع من أعضاء حركة حماس الإرهابية، احتجاجا على قيامهم بزيادة الضرائب، في وقت أصبحت الحياة أكثر صعوبة في القطاع المحاصر.

وفي بلدة دير البلح وسط القطاع، أضرم متظاهرون النار في إطارات سيارات وقطعوا بعض الطرق، فيما قال شهود عيان تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم مخافة قمع الحركة التي تسيطر على القطاع، إن "قوات حماس ضربت واعتقلت عشرات الأشخاص، بينهم صحافيون ونشطاء محليون".

Advertisements

وتعرض اقتصاد غزة لدمار بسبب حصار مفروض على القطاع منذ سيطرة حماس عليه عام 2007، فضلا عن ثلاث حروب مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف سوء الإدارة والفساد وزيادة الضرائب من قبل حماس إلى البؤس المستشري في القطاع، حيث واصل النظام القطري تحريك أذنابه في غزة، بهدف تعميق الانقسام الفلسطيني خدمة للحليف الصهيوني.

ورغم ترويج أبواق الدوحة وموالين للنظام القطري في غزة بأن الأموال ساعدت الفلسطينيين على معيشتهم في ظل حالة الحصار المفروضة عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هناك تقارير دولية أكدت أن هذه الأموال وصلت في النهاية إلى أيدي حركة حماس، ذراع تنظيم الحمدين في القطاع.

وفي شهر فبراير الماضي طرد مسلحون من حركة حماس الإرهابية ذراع تنظيم الحمدين في غزة، موظفي هيئة المعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية من معبر كرم أبو سالم التجاري، بين القطاع وإسرائيل.

هذا التحرك الجديد جاء من أجل إبعاد أي دور للسلطة الفلسطينية في إدخال أي أموال أو آي شيء آخر للقطاع، ليواصل تميم العار خيانته للعروبة والقضية الفلسطينية، عبر تحقيقه طموحات شركائه الصهاينة، بتكريس الانقسام بين الأشقاء في الضفة وغزة.

وسبق لرئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو الذي يستعد لخوض معركة انتخابية في أبريل المقبل، أن سمح للمال القطري بالدخول المنظم إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس بقوة السلاح، بهدف استمرار الانقسام الفلسطيني قائما، مشيرا إلى أن ذلك جزء من استراتيجية أوسع لإبقاء الوضع الحالي كما هو عليه بين الحركة الإرهابية وفتح.

جاءت هذه التصريحات بعدما سبق أن تفاخرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير لها بما تقدمه قطر من خدمات لدعم المخطط الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية، إذ أكدت أن عصابة الدوحة حولت إلى حركة حماس في قطاع غزة أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي بين السنوات 2012 إلى 2018، وفقا لتقرير قدمته الشهر الماضي جهة دولية إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت".