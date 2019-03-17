صحيفة إماراتية: السفاح الأسترالي هو نموذج لظاهرة الإرهاب التي بدأت تنتشر كالهواء الأصفر

أكدت صحيفة إماراتية، أن الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت الذي ارتكب مجزرة مزدوجة في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، راح ضحيتها 51 شخصا وأكثر من أربعين جريحا، كانوا يؤدون الصلاة في مسجدين، لم يكن ليقوم بجريمته البشعة بحق مسلمين أبرياء لو لم يكن مؤهلا فكريا ونفسيا لفعلته، ولو لم يكن قد خطط بشكل مسبق وعن سابق تصميم وترصد.

وأشارت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - إلى أنه نموذج " داعشي" آخر، يستلهم فعله من فكر ديني وسياسي منحرف لا يمت لأي دين بصلة، ولا علاقة له بقيم ومثل إنسانية. هو في الحقيقة كاره لكل دين حتى دينه الذي يدعو للمحبة والسلام، ورافض للتعايش الإنساني ومبدأ التسامح بين بني البشر، ومشبع بالعنصرية والحقد.

وذكرت أن هذا الفعل البشع الذي اقترفه بكل دم بارد وهو يسجل جريمته بالصوت والصورة، ولحظة بلحظة، منتشيا، مبتهجا، ومعلنا كراهيته للمسلمين والمهاجرين الذين يصفهم بـ "الغزاة"، ليس منفصلا عن حملة تشويه الدين الإسلامي، والتخويف من المسلمين التي تجتاح العالم الغربي منذ سنوات، وتقودها أحزاب يمينية متطرفة وشخصيات وهيئات ومنظمات مرتبطة بالصهيونية.

Advertisements

وأضافت أن البيان الذي أصدره الإرهابي الأسترالي الذي يحدد فيه أسباب جريمته، ومواقفه من المسلمين والمهاجرين هو " مانيفستو" عنصري بامتياز، يحاكي النازية والفاشية ولا يختلف عن " قانون القومية" الذي اعتمدته "إسرائيل" دستورا لدولة يهودية صافية لا مكان فيها لغير اليهود، أي دولة نقية من الفلسطينيين العرب أصحاب الأرض والبيان بمعنى آخر هو إعلان حرب على كل الأجناس البشرية من غير البيض، وهو تعبير عن أعتى أشكال التمييز والحقد والكراهية ضد الآخر الذي يختلف عرقا ولغة ولونا وثقافة ودينا.

وبينت أن هذا الإرهابي لا يعبر عن نفسه أو ما يجول في فكره فقط، إزاء ما أقدم عليه من جريمة تصل حد الإبادة المقصودة. إنه في الحقيقة يعبر عن قطاع واسع من عامة الناس في الغرب، وعن أحزاب وقادة وشخصيات سياسية وفكرية ووسائل إعلامية نفخت ولا تزال في بوق العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين.

وحذرت الصحيفة في ختام افتتاحيتها من أن هذا السفاح هو نموذج لظاهرة الإرهاب التي بدأت تنتشر كالهواء الأصفر، وتتخذ من الدين والعنصرية والتفوق العرقي ستارا لارتكاب جرائمها ضد الإنسانية، ما يشكل خطرا فعليا على أمن وسلامة البشرية، إذا لم يتحد العالم بأسره لاجتثاث هذه الآفة من دون تمييز