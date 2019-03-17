باكستان.. مقتل 4 أشخاص في انفجار قنبلة بخط للسكك الحديدية

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في باكستان، اليوم الأحد، إثر انفجار قنبلة على خط للسكك الحديدية بإقليم بلوخستان الغني بالموارد.

وقال عرفان بشير قائد شرطة منطقة نصير آباد، حيث وقع الانفجار: "سقط 4 قتلى وهم فتاة وأمها واثنان آخران".

وتسبب الانفجار في انحراف 6 عربات من القطار الذي كان في طريقه من مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان إلى مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان.

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ويعد هذا ثاني هجوم على قطارات في المنطقة خلال أسبوعين.

وإقليم بلوخستان جزء مهم من مشروعات للنقل والطاقة ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية التي جلبت لباكستان استثمارات بقيمة 57 مليار دولار.

وأجج العنف في الإقليم الذي يقع على الحدود مع أفغانستان وإيران مخاوف بشأن الأمن الضروري للاستثمار خاصة خط للطاقة من غرب الصين إلى ميناء جوادر بجنوب باكستان.