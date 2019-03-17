روسيا تسمح لطائرة عسكرية أمريكية برحلة استطلاعية فوق أراضيها

حلقت طائرة عسكرية أمريكية في رحلة استطلاعية فوق الأراضي الروسية، طبقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأحد.

وجاء ذلك في تغريدة لموقع "بلين رادار" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مضيفاً أن الطائرة الأمريكية نفذت مهمتها أمس السبت، في إطار معاهدة السماوات المفتوحة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أنه "من 11 إلى 16 مارس (آذار)، في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية للسماوات المفتوحة، ستقوم بعثة أمريكية برحلة مراقبة فوق أراضي روسيا الاتحادية على متن طائرة استطلاع أمريكية، من طراز بوينغ، أو سي135- بي".

وأضافت الوزارة أنه خلال مسار الرحلة المتفق عليه، سيراقب المختصون الروس على متن الطائرة الأمريكية، التقيد الصارم بمعايير الطيران واستخدام معدات المراقبة.

كما شددت الوزارة على أن الطائرة الأمريكية غير مخصصة لاستخدام الأسلحة.

Advertisements

يشار أن الطائرة الأمريكية قامت برحلات مماثلة فوق أراضي روسيا في 11 و13 و14 مارس (آذار) الجاري.

يذكر أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في 1992 بالعاصمة الفنلندية، هلسنكي، من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقاً، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة.

وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 مايو (أيار) في 2001.