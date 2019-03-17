وزير فلسطيني: قرار إسرائيل إغلاق مصلى في الأقصى "غير قانوني" ومرفوض

قال وزير فلسطيني إن قرار محكمة إسرائيلية إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى في القدس "غير قانوني" ومرفوض فلسطينياً.

واعتبر وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، في بيان صحافي، أن قرار المحكمة الإسرائيلية " غير شرعي وغير قانوني"، ومتواطئ مع رغبة الشرطة الإسرائيلية.

وأكد ادعيس أن "السيادة على المسجد الأقصى، لأنه وقف إسلامي بكافة مساحته التي تزيد عن 144 دونماً بما تحتويه من مساجد، وساحات، وأبواب ومبانٍ، للمسلمين فقط ولا يحق لأي جهة كانت أن تعطي قرارات تخالف هذا الأمر، خاصةً إن كانت غير جهة اختصاص مثل محكمة الاحتلال".

Advertisements

وحذر من أن يؤدي قرار المحكمة "إلى موجة جديدة من الاقتحامات للمستوطنين لتنفيذ مآربهم بتحويل المصلى لكنيس يهودي تؤدى فيه الصلوات التلمودية العنصرية، في مخطط أصبح واضحاً لتقسيم الأقصى مكانياً، الأمر الذي سيعمل على مزيد من الانتهاكات تجاه المصلين المسلمين".

وكان مصلون فلسطينيون أعادوا في 22 من الشهر الماضي الماضي فتح مصلى باب "الرحمة" في شرق المسجد الأقصى لأول مرة منذ إغلاقه في 2003.

وتبع ذلك مواجهات شبه يومية بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين في باحات ومحيط المسجد الأقصى.