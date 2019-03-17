شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان اليمني: استقرار الأوضاع في محافظة المهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن) أعرب رئيس هيئة الأركان اليمني الفريق الركن بحري عبدالله النخعي عن ارتياحه للأوضاع المستقرة التي تشهدها محافظة المهرة في شرق اليمن بمختلف المجالات. أعرب رئيس هيئة الأركان اليمني الفريق الركن بحري عبدالله النخعي عن ارتياحه للأوضاع المستقرة التي تشهدها محافظة المهرة في شرق اليمن بمختلف المجالات. وأشاد المسؤول العسكري خلال لقائه اليوم (الأحد) محافظ المهرة راجح باكريت، بالمساعي المخلصة التي تبذلها السلطة المحلية في سبيل مواصلة تحقيق التنمية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي والأمني في المحافظة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.



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