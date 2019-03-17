17 قتيلاً بانفجار ألغام خلفها تنظيم داعش في سورية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت) قُتل 17 شخصاً على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية في شرق وشمال سورية، جراء انفجار ألغام من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد).

قُتل 17 شخصاً على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية في شرق وشمال سورية، جراء انفجار ألغام من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد).

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