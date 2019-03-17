تظاهرات في السودان دعماً للعاطلين

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم) شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم (الأحد) تظاهرات دعماً للعاطلين عن العمل، في وقت يواجه السودان ازمة اقتصادية أثارت حركة احتجاجية ضد الرئيس عمر البشير منذ نحو ثلاثة أشهر.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم (الأحد) تظاهرات دعماً للعاطلين عن العمل، في وقت يواجه السودان ازمة اقتصادية أثارت حركة احتجاجية ضد الرئيس عمر البشير منذ نحو ثلاثة أشهر.

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