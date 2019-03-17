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الآلاف يفرون من شرق سورية وبيدرسن يصل دمشق

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جدة - خالد شويل - الوكالات (سورية)

قال المتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية كينو جبرئيل، اليوم (الأحد)، إن ما يربو على 60 ألفاً معظمهم مدنيون فروا من آخر جيب يسيطر عليه تنظيم داعش الإرهابي في شرق سورية، منذ بدء الهجوم النهائي للسيطرة عليه قبل أكثر من شهرين. مضيفاً بأن عناصر التنظيم الذين لا يزالون محاصرين في جيب الباغوز، يقدرون بالآلاف.

على صعيد ثان، وصل جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة لسورية إلى العاصمة دمشق، اليوم، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها مسؤولين في النظام السوري.

وقال بيدرسن للصحفيين إنه سيواصل محاولات تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في سورية.

وبيدرسن هو رابع وسيط في الأزمة السورية بعد كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي وستافان دي ميستورا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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