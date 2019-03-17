شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يفرون من شرق سورية وبيدرسن يصل دمشق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الوكالات (سورية)قال المتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية كينو جبرئيل، اليوم (الأحد)، إن ما يربو على 60 ألفاً معظمهم مدنيون فروا من آخر جيب يسيطر عليه تنظيم داعش الإرهابي في شرق سورية، منذ بدء الهجوم النهائي للسيطرة عليه قبل أكثر من شهرين. مضيفاً بأن عناصر التنظيم الذين لا يزالون محاصرين في جيب الباغوز، يقدرون بالآلاف.
على صعيد ثان، وصل جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة لسورية إلى العاصمة دمشق، اليوم، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها مسؤولين في النظام السوري.
وقال بيدرسن للصحفيين إنه سيواصل محاولات تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في سورية.
وبيدرسن هو رابع وسيط في الأزمة السورية بعد كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي وستافان دي ميستورا.
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