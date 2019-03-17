شكرا لقرائتكم سيول إيران تهدد سدود البصرة.. وخوف على النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تخوف مواطنون من مدينة البصرة العراقية، الأحد، من أن تدمر السيول الجارفة القادمة من إيران والتي وصلت إلى حقل مجنون النفطي، كل السدود الموضوعة لحماية الآبار إذا لم يتم معالجتها سريعا.

كما أكدوا أن كمية المياه ضخمة، وقد توقف عمليات استخراج النفط من الحقول الحدودية مع إيران.

إلى ذلك، أكد علي شداد الفارس، رئيس لجنة النفط والغاز للعربية.نت، أن السد القريب من حقل مجنون النفطي قد تأثر بالمياه القادمة من إيران، وأن الساتر الترابي من الجانب الإيراني باتجاه هذا الحقل انهار بسبب ارتفاع منسوب المياه الآتية من إيران، والتي تسمى مياه البزل. وأضاف أن المياه دخلت إلى منطقة قريبة من الحقل النفطي، لكن إنتاج النفط لم يتوقف حتى الآن.

كما شدد على أن الفريق الهندسي من وزارة النفط سارع وكثف جهده من أجل وقف تدفق المياه إلى الحقل النفطي، وقد تمت السيطرة على المياه بشكل مؤقت.

مياه غير صالحة للاستعمال

وأوضح الفارس أن حقل مجنون النفطي يوجد فيه المئات من آبار النفط، وينتج يوميا مايعادل 250 ألف برميل نفط، وهو يوازي ما ينتجه إقليم كردستان.

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كما أشار إلى أن تلك المياه غير صالحة للاستخدام البشري بل للزراعة فقط، ولا يمكن الاستفادة منها سوى بتوجيهها إلى أهوار جنوب #البصرة .

وأكد أنه إذا زادت كميات المياه المتدفقة مع انهيار جوانب أخرى من السدود الترابية المحيطة بالحقول، فستشكل عائقاً كبيراً أمام عملية إنتاج النفط، وتشغيل الحقول وكذلك عمل القطاع الخاص والشركات الاستثمارية العاملة ضمن عقود جولات التراخيص أو العاملة مع شركة نفط البصرة.

إيران تغسل التربة.. والعراق يعاني

كما أوضح أن إيران تقوم بغسل التربة في أراضيها (بسبب ملوحتها العالية)، ومن ثم تصرف المياه باتجاه العراق، قائلا: "نحن نعاني هذه السنة بسبب كمية المياه نتيجة وفرة الأمطار".

إلى ذلك أضاف أن هذه المياه تأتي سنويا من إيران، ولكنها تضاعفت هذه السنة بسبب كميات الأمطار الكبيرة التي تساقطت، وبدأت تشكل تهديداً حقيقياً على حقول النفط القريبة من الحدود مع إيران.

الأمطار تغلق جسور دجلة

وعلى صعيد آخر، أكد مجلس محافظة نينوى خروج ثلاثة جسور على نهر #دجلة عن الخدمة بسبب الأمطار، وهي: جسر الحرية العائم، وجسر النصر العائم، فضلا عن سقوط أجزاء من جسر سنحاريب.

وكان المجلس أعلن يوم الأحد عطلة رسمية بسبب الأمطار والعواصف الرعدية الناجمة عن المنخفض الجوي الذي يؤثر على المحافظة.