"اللي يمد إيده هنقطعها".. كامل الوزير يعلن إقالة نائب رئيس "السكة الحديد"

كتب- أحمد علي
أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إقالة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية.
وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تعليقًا على قرار الإقالة: "اللي يغلط نعلمه الصح فين، لكن اللي يمد إيده على حاجة هنقطعها"، مؤكدًا أن الأخطاء واردة وجميعنا نعمل لتصحيح الأخطاء لكن دون ذلك غير مقبول.
جاء ذلك خلال استقباله لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والتي تزور محافظة الإسكندرية لتفقد الموانئ وعددًا من الطرق بالمحافظة، بالإضافة إلى محطتي القطار بالإسكندرية، والترام.
وقال الوزير: "لم أكن بعيدا عن وزارة النقل، ولكن هناك مفاتيح...
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