القبض على بريطانيين هددا سائق أجرة بمصير ضحايا مجزرة نيوزيلندا

كتب- أحمد سيف

سيظل تأثير الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا عالقًا في الأذهان، نظرا لبشاعته ووحشيته، لفترة طويلة، وفقا لما نشرته صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية، ألقت شرطة مانشستر اليوم، القبض على رجل وامرأة، لاتهامهما بجريمة عنصرية وذلك بسبب تهديدهما لسائق سيارة أجرة، وتلميحهما له بما حدث في المسجدين.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة مانشستر، وفقا لما ذكره الموقع البريطاني، أن سائق السيارة أبلغ الشرطة بتعرضه للتهديد من قبل رجل وامرأة، وتهديدهما له وذكرهما تحديدا ما حدث في المسجدين بنيوزيلندا، وذلك في سياق التهديد لإعادة إرتكاب...