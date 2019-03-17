كتب- أحمد سيف
سيظل تأثير الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا عالقًا في الأذهان، نظرا لبشاعته ووحشيته، لفترة طويلة، وفقا لما نشرته صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية، ألقت شرطة مانشستر اليوم، القبض على رجل وامرأة، لاتهامهما بجريمة عنصرية وذلك بسبب تهديدهما لسائق سيارة أجرة، وتلميحهما له بما حدث في المسجدين.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة مانشستر، وفقا لما ذكره الموقع البريطاني، أن سائق السيارة أبلغ الشرطة بتعرضه للتهديد من قبل رجل وامرأة، وتهديدهما له وذكرهما تحديدا ما حدث في المسجدين بنيوزيلندا، وذلك في سياق التهديد لإعادة إرتكاب...
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على بريطانيين هددا سائق أجرة بمصير ضحايا مجزرة نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.