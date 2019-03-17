وفاة مصري خامس في حادث نيوزيلندا الإرهابي

كتب- أسامة عبدالكريم:
كشف الدكتور، محمد سامي، نجل شقيقة حسين محمد خليل مصطفى، أحد الشهداء المصريين في الحادث الإرهابي على مسجد النور بنيوزيلندا، أن خاله لم يرد اسمه بين الشهداء المصريين الأربعة.
وأعلنت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، السبت، أسماء أربعة من الشهداء المصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي، وهم (منير سليمان 68 عامًا، أحمد جمال الدين 68 عامًا، أشرف المرسي، أشرف المصري).
وقال سامي، لمصراوي، الأحد، إن خاله يبلغ من العمر 70 عاما، ومتزوج مصرية، ومقيم بنيوزيلندا منذ 20 عاما، ولديه 3 أبناء (ولدان وبنت)، أكبرهم 35 عاما، وأصغرهم 22...
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