كتب- محمد عبدالناصر
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، والمتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوحدات التي جرى الإعلان عنها بسعر 184 ألف جنيه ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بلمدن ومحافظات الصعيد فقط.
وأضاف يونس لمصراوي، اليوم الأحد، أن الوحدات ستكون موجهة لمواطنين في مدن الصعيد، وليست موجودة في 6 أكتوبر أو العبور أو 15 مايو، وسعر آحر طرح لوحدات الإسكان الاجتماعي وصل إلى 225 ألف جنيه للوحدة الـ90 مترًا.
وتابع: "إعلان أسماء مدن ومحافظات الصعيد بالتفصيل، والتي تتضمن الإعلان المقبل من وحدات الإسكان الاجتماعي وقت الحجز".
وكان...
كانت هذه تفاصيل خبر بالتقسيط على 20 عامًا.. "الإسكان" تعلن أماكن شقق محدودي الدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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