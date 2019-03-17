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محاولة مجموعة من العمال الانتحار احتجاجا على أوضاعهم في الأردن

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أعلن محافظ مدينة العقبة الأردنية صلاح النصرات أن "15 شابا صعدوا إلى أعلى مداخن شركة الفوسفات وهددوا بالانتحار سعيا للضغط على الحكومة وشركة الفوسفات لتثبيتهم في وظائفهم".

وأوضح النصرات أن "هؤلاء الأشخاص يعملون مع مقاول متعاقد مع شركة الفوسفات"، مشيراً الى أن "طبيعة عمل العمال تتطلب صعودهم على برج شركة الفوسفات في المنطقة الصناعية باستمرار".

وأكد أن "العمال مزودون بأدوات السلامة ومحتاطون جيدا"، مشيراً الى أن "صعود البرج ليس بجديد عليهم ومن ضمن طبيعة عملهم"، لافتاً الى أن "العمال يطالبون بتثبيتهم كعمال لدى شركة الفوسفات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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