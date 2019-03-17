روحاني: العقوبات الأميركية ضد إيران جريمة بحق البشرية

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "العقوبات الأميركية ضد بلده جريمة بحق البشرية".
وأوضح روحاني في خطاب له بمدينة بوشهر جنوب إيران بمناسبة افتتاح عدد من المشاريع، أن "الإدارة الأميركية لن تحقق أهدافها"، مشيراً الى أن "تسعى جادة لزيادة التعاون مع جميع دول الجوار، لكن بعض دول المنطقة تحاول إضعاف إيران".
ولفت الى أن "زيارتي إلى العراق الأسبوع الماضي كانت تاريخية، والشعبان الإيراني والعراقي يدعمان بعضهما البعض ولدينا علاقات جيدة مع كثير من دول الجوار".
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