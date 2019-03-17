أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن "المشاورات مستمرة مع الحكومة السورية وكذلك مع القوى المعنية، التي تشارك في إطار أستانا، وبطبيعة الحال مع الحكومة التركية، والاتصالات مستمرة معها على المستوى السياسي والعسكري والأمني بخصوص المنطقة الآمنة في شمال سوريا".
وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة السودانية الخرطوم، لفت بوغدانوف إلى أن "كهناك بطء في تنفيذ الاتقاقات، التي تم التوصل إليها سابقا، لكن علينا أن نتحلى بالصبر كي نتخذ القرار بشكل مدروس، بغية تحقيق الأهداف في القضاء على الإرهاب وتنظيم "داعش" في سوريا، وبخاصة في الشمال ولا سيما إدلب، شمال غربي البلاد".
وأوضح أنه "بالطبع من أجل إعادة بناء البنية التحتية وعودة اللاجئين والتسوية السياسية، والعلاقات، التي كانت موجودة بالمجتمع السوري"، لافتا إلى أن "الأوضاع باتت تتحسن في سوريا بشكل ملحوظ رغم وجود بعض المشكلات التي تحتاج مزيدا من الجهد للتغلب عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر بوغدانوف: مشاوراتنا مع الحكومة السورية حول المنطقة الآمنة ما زالت مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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