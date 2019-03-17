وزارة الداخلية بصنعاء: أمن تعز يلقي القبض على أحد أخطر عناصر "القاعدة"

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء، في بيان، عن "إلقاء القبض على المدعو ماجد فرحان أحد أخطر عناصر تنظيم "القاعدة" والمسؤول عن استقطاب المسلحين من تعز والمحافظات الأخرى وتجنيدهم في التنظيم منذ بداية الحرب اليمنية".

ولفتت إلى أن "فرحان هة الشخص الذي خطط لعدد من الجرائم وأبرزها السطو على مصرف الكريمي الواقع بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية بمدينة تعز، وكذلك تزعمه للاغتيالات التي حدثت منتصف 2018 في شرعب السلام".

وأوضحت أن "اعترافات المذكور تضمنت أن حزب "الإصلاح" يعمل بالتنسيق مع تنظيم "القاعدة" وشريكا لهُ في كل العمليات، بالإضافة إلى فصائل أخرى من قوات الحكومة والتحالف العربي ومن ذلك السطو على بنك الكريمي بمدينة تعز وكذا الجرائم التي ارتكبت ضد سكان منطقة الصراري وتفجير الأضرحة والمساجد والمعالم الأثرية الإسلامية بالمحافظة".