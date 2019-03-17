روسيا اليوم: اعتقال فتاة فلسطنية بحوزتها سكين عند الحرم الإبراهيمي في الخليل

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن قوات الأمن الإسرائيلي اعتقلت فتاة قرب الحرم الإبراهيمي وسط الخليل بالضفة الغربية متهمة إياها بالتخطيط لعملية طعن.

ولفتت مصادر أمنية فلسطينية للقناة إلى أن "القوات الموجودة على حاجز أبو الريش قرب الحرم الإبراهيمي، اعتقلت الفتاة، على الحاجز، بحجة أنها كانت تحمل سكينا، وتخطط لتنفيذ عملية طعن".

وأكدت القناة أن "الفتاة وتدعى ولاء أكرم طلب غيث (17 عاما)، وأن جنود حرس الحدود اعتقلوها بدعوى التخطيط لعملية كادت أن تنفذ ضد الجنود الإسرائيليين"، مشيرة إلى أن "الشابة المعتقلة نقلت إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي للتحقيق معها".