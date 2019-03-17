الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة الزاوية غرب سلفيت بحثا عن منفذ عملية سلفيت

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة الزاوية غرب سلفيت في الضفة الغربية بحثا عن منفذ عملية سلفيت. يذكر أن فلسطينياً قام بعملية طعن وإطلاق نار قرب مستوطنة "أرئيل" قرب سلفيت وفر بعدما قام بقتل إسرائيليين، جندي ومستوطن، وأصاب أكثر من 6 إسرائيليين وفر إلى جهة مجهولة. وبدأ الجيش الإسرائيلي عمليات البحث عن منفذ العملية الفار دون العثور عليه.

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