أكدت معلومات قناة الـ MTV أن وزير الخارجية جبران باسيل أوعز إلى نواب تكتل "لبنان القوي" بعدم الإنجرار للرد على نواب كتلة "المستقبل"، مشيرة إلى أن باسيل أبلغ النواب بالإكتفاء بالقول أنه قصد الجميع بما فيهم رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر".
وأوضحت الـ MTV أن الخلاف بين باسيل ورئيس الحكومة سعد الحريري يرتكز على أمرين هما مسألة التعيينات حيث يحاول باسيل الإستئثار بالحصص المسيحية، والثانية هي خطة الكهرباء حيث يريد باسيل تمرير صفقة البواخر وهما أمران يرفضهما الحريري.
كانت هذه تفاصيل خبر MTV: باسيل أوعز إلى نواب "لبنان القوي" بعدم الرد على نواب "المستقبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.