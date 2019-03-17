MTV: باسيل أوعز إلى نواب "لبنان القوي" بعدم الرد على نواب "المستقبل"

أكدت معلومات قناة الـ MTV أن وزير الخارجية جبران باسيل أوعز إلى نواب تكتل "لبنان القوي" بعدم الإنجرار للرد على نواب كتلة "المستقبل"، مشيرة إلى أن باسيل أبلغ النواب بالإكتفاء بالقول أنه قصد الجميع بما فيهم رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر".

وأوضحت الـ MTV أن الخلاف بين باسيل ورئيس الحكومة سعد الحريري يرتكز على أمرين هما مسألة التعيينات حيث يحاول باسيل الإستئثار بالحصص المسيحية، والثانية هي خطة الكهرباء حيث يريد باسيل تمرير صفقة البواخر وهما أمران يرفضهما الحريري.