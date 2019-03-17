السفير السوري: كلام باسيل هو الواقع لأن هناك قوى سياسية تريد بقاء النازحين

أكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أن "المراسيم الرئاسية التي صدرت في سوريا تعفي من تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "لو أن المؤتمرات يهمها النازحين لكانت استطاعت إزالة العقوبات عن سوريا"، مشيراً إلى أن "كلام وزير الخارجية جبران باسيل هو الواقع لأن هناك قوى سياسية تريد بقاء النازحين لأهداف سياسية"، مشدداً على أن "العلاقة بين سوريا ولبنان مميزة".
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