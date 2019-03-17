جريح في حادث سير على طريق الضنية طرابلس

أصيب شخص في ظهره نتيجة حادث سير بين سيارة ودراجة نارية قرب حاجز الجيش عند مدخل بلدة عشاش، على الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بمدينة طرابلس؛ وعمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" على إسعافه ونقله إلى المستشفى الإسلامي الخاص في طرابلس.

وفي بلدة حقل العزيمة، إنقلبت سيارة على الطريق الداخلية للبلدة، واقتصرت الأضرار على الماديات.