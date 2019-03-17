وهاب: أشكر وزير المالية على تأمين الإعتمادات اللازمة لطريق الشوف الرئيسية المنهارة

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وائم وهاب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "أنني أتوجه بالشكر إلى وزير المالية علي حسن خليل بعد موافقته على تأمين الإعتمادات اللازمة لطريق الشوف الرئيسية المنهارة في منطقة سرجبال وبعض قرى عاليه كما نشكر مساعي وزراء المنطقة الذين يسعون للإسراع في التلزيم".

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