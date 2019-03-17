قاطيشه: محاربة الفساد تبدأ بالمحاسبة لا بالصراخ على المنابر

أكد عضو تكتل "الجمهروية القوية" النائب وهبي قاطيشه،في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "محاربة الفساد لا تبدأ بالصراخ على المنابر لاستجداء الشعبوية الرخيصة، إنما بالمساءلة والمحاسبة. حق الناس التعرف على الفاسد وليس تجهيله. الجسم الجمركي هو المحك".

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